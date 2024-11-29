Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Putri Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF Wanita 2024: 2 Langkah Menuju Juara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |17:46 WIB
Jadwal Timnas Putri Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF Wanita 2024: 2 Langkah Menuju Juara!
Timnas Putri Indonesia akan menantang Singapura di semifinal Piala AFF Wanita 2024. (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Putri Indonesia vs Singapura di semifinal Piala AFF Wanita 2024 sudah dirilis. Sesuai jadwal, Timnas Putri Indonesia racikan Satoru Mochizuki akan menantang Singapura di New Laos National Stadium pada Senin, 2 Desember 2024 pukul 19.30 WIB.

Timnas Putri Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF Wanita 2024 sebagai runner-up Grup B dengan empat angka. Safira Ika dan kawan-kawan memiliki koleksi poin yang sama dengan Kamboja selaku juara Grup B.

Timnas Putri Indonesia akan menantang Singapura di semifinal Piala AFF Wanita 2024. (Foto: PSSI)

(Timnas Putri Indonesia akan menantang Singapura di semifinal Piala AFF Wanita 2024. (Foto: PSSI)

Meski sama-sama mengoleksi empat angka, Kamboja berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol, yakni +2 berbanding +1 milik Timnas Putri Indonesia. Lantas, bagaimana dengan kiprah Singapura di Grup A?

Tim Negeri Singa -julukan Timnas Putri Singapura- juga mengoleksi empat angka. Setelah bermain 1-1 dengan Timor Leste, Singapura menang 1-0 atas Laos.

Lantas, bagaimana dengan peluang Timnas Putri Indonesia menang atas Singapura? Peluangnya sangat besar.

Ketika belum diperkuat pemain-pemain keturunan seperti Sydney Hopper, Estella Loupatty dan Noa Leatomu saja, Timnas Putri Indonesia bisa menang agregat 2-0 atas Singapura di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2022.

