Lama Tak Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Ronaldo Kwateh Ungkap Proses Adaptasi Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

RONALDO Kwateh lama tak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Kini dipanggil, dia pun membeberkan proses adaptasinya di Timnas Indonesia jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ya, Ronaldo Kwateh lama absen membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- karena berjuang pemulihan cedera ACL. Kini, dia masuk ke dalam 33 pemain untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia sebagai persiapan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ronaldo mengatakan sejauh ini cukup menikmati pola latihan dalam TC di bawah kendali Shin Tae-yong. Dia pun tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan pemain-pemain lainnya.

"Untuk kesulitan, mungkin tidak terlalu karena kita bahasa sama semua, bisa ikuti instruksi pelatih dengan baik," kata Ronaldo di Bali belum lama ini.

Ronaldo Kwateh pun mengatakan faktor cuaca pun bukan menjadi persoalan buatnya dalam TC tersebut. Alhasil, dia bisa memberikan kontribusi terbaiknya agar dapat menembus skuad utama Timnas Indonesia.

"Cuaca di Bali ya normallah enggak beda jauh dengan di Thailand," ucap Ronaldo Kwateh.