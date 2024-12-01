Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lama Tak Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Ronaldo Kwateh Ungkap Proses Adaptasi Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |10:58 WIB
Lama Tak Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Ronaldo Kwateh Ungkap Proses Adaptasi Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Ronaldo Kwateh kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

RONALDO Kwateh lama tak dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Kini dipanggil, dia pun membeberkan proses adaptasinya di Timnas Indonesia jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ya, Ronaldo Kwateh lama absen membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- karena berjuang pemulihan cedera ACL. Kini, dia masuk ke dalam 33 pemain untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia sebagai persiapan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ronaldo Kwateh

Ronaldo mengatakan sejauh ini cukup menikmati pola latihan dalam TC di bawah kendali Shin Tae-yong. Dia pun tidak kesulitan menyesuaikan diri dengan pemain-pemain lainnya.

"Untuk kesulitan, mungkin tidak terlalu karena kita bahasa sama semua, bisa ikuti instruksi pelatih dengan baik," kata Ronaldo di Bali belum lama ini.

Ronaldo Kwateh pun mengatakan faktor cuaca pun bukan menjadi persoalan buatnya dalam TC tersebut. Alhasil, dia bisa memberikan kontribusi terbaiknya agar dapat menembus skuad utama Timnas Indonesia.

"Cuaca di Bali ya normallah enggak beda jauh dengan di Thailand," ucap Ronaldo Kwateh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188477/timnas_indonesia-eulw_large.jpg
Media Belanda Tahu Siapa Calon Pelatih Timnas Indonesia Pilihan PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/11/1652983/akira-higashiyama-lempar-pujian-timnas-putri-indonesia-sukses-kandaskan-singapura-tvz.webp
Akira Higashiyama Lempar Pujian Timnas Putri Indonesia Sukses Kandaskan Singapura
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia On Fire di SEA Games! Gregoria Ungkap Rasa Lega dan Puji Rekan Setim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement