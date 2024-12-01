Kisah Saddil Ramdani yang Masih Pendam Hasrat Kembali Bela Timnas Indonesia, meski Kini Tak Kunjung Dilirik Shin Tae-yong

KISAH Saddil Ramdani menarik diulas. Sebab, dia masih pendam hasrat kembali bela Timnas Indonesia, meski kini tak kunjung dirilis Shin Tae-yong.

Ya, pemain Sabah FC, Saddil Ramdani, sudah cukup lama dipinggirkan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Terakhir kali, eks pemain Persela Lamongan itu masuk skuad pada putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tepatnya ketika melawan Filipina pada November 2023.

Setelah itu, Saddil sempat masuk daftar pemain yang dipanggil untuk Piala Asia 2023. Dia juga sempat turun di laga uji coba kontra Libya. Namun kemudian, dia harus tereliminasi dan hingga kini tak kunjung mendapat panggilan membela Timnas Indonesia.

Hampir satu tahun Saddil tak dilirik Shin Tae-yong. Dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024 atau Piala AFF 2024, dirinya juga kembali dikesampingkan. Walau begitu, winger lincah 25 tahun ini mengaku masih memiliki hasrat untuk dapat kembali berseragam Skuad Garuda.

“Kalau diberikan peluang, tentu sebagai warga Indonesia, pemain Indonesia juga, siapa pun yang dipanggil menjadi pemain Timnas Indonesia tentunya kami bangga,” kata Saddil, dikutip dari kanal Youtube Harimau Malaya, Minggu (1/12/2024).

“Siapa pun, baik saya sendiri maupun pemain lain. Karena bukan hanya saya saja yang ingin (ke Timnas Indonesia), tapi semua pemain pasti menginginkan untuk membela negaranya sendiri,” sambungnya.