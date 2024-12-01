Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 32 Peserta Piala Dunia Klub 2025: Lionel Messi Main, Cristiano Ronaldo Absen!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |09:33 WIB
Piala Dunia Klub 2025 akan digelar di Amerika Serikat pada Juni-Juli 2025. (Foto: FIFA.com)
DAFTAR lengkap 32 peserta Piala Dunia Klub 2025 akan diulas Okezone. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) menggelar Piala Dunia Klub layaknya Piala Dunia antarnegara, yakni diikuti 32 klub.

Sesuai jadwal, Piala Dunia Klub akan dilangsungkan di Amerika Serikat pada 15 Juni hingga 13 Juli 2025. FIFA. UEFA merupakan konfederasi dengan perwakilan paling banyak di Piala Dunia Klub 2025, 12 tim.

Inter Miami tuan rumah Piala Dunia Klub 2025

(Inter Miami tuan rumah Piala Dunia Klub 2025)

Beberapa tim tradisional Eropa seperti Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich hingga Juventus ambil bagian di ajang yang akan digelar empat tahun sekali ini. Tim-tim ini lolos berkat koefisien merupakan yang mumpuni di Liga Champions dalam empat musim terakhir.

Selain UEFA yang memiliki 12 perwakilan, ada juga CONMEBOL yang mempunyai enam wakil, CONCACAF (empat wakil), AFC (empat wakil), CAF (empat wakil) dan OFC (satu wakil). Sementara itu, satu slot sisanya diisi tuan rumah yang merupakan juara Major League Soccer (MLS) 2024 musim reguler, Inter Miami.

Alhasil, Lionel Messi yang berstatus kapten Inter Miami akan ambil bagian di Piala Dunia Klub 2025. Sementara rival abadi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dipastikan absen karena Al Nassr gagal lolos. Hal itu kecuali Cristiano Ronaldo pindah ke salah satu klub peserta Piala Dunia Klub 2025.

Rencananya, drawing Piala Dunia Klub 2025 akan dilangsungkan di Miami, Amerika Serikat pada Jumat, 6 Desember 2024. Nantinya, 32 klub ini akan dibagi ke dalam delapan grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat tim. Dua tim teratas berhak lolos ke 16 besar Piala Dunia Klub 2025.

