Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persik Kediri: Siap Tempur, Macan Putih Bidik 3 Poin

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:30 WIB
Persija Jakarta vs Persik Kediri: Siap Tempur, Macan Putih Bidik 3 Poin
Para pemain Persik Kediri kala berlaga. (Foto: Persik Kediri)
A
A
A

BOGOR – Pelatih Persik Kediri, Mecelo Rospide, memastikan skuadnya siap tempur saat melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia pun membidik 3 poin dalam laga tersebut.

Skuad Macan Putih dan Persija tidak punya modal bagus jelang laga tersebut. Sebab, pada pekan lalu, Persik kalah 0-1 dari PSIS Semarang, sedangkan Persija tumbang 1-2 dari Persebaya Surabaya.

Persik Kediri

Rospide mengatakan Persik Kediri sangat matang dalam mempersiapkan diri melawan tim tuan rumah. Pasalnya, dia tidak mau Persik pulang ke Kediri dengan tangan hampa.

"Kami sudah siapkan bahwa laga besok adalah laga sulit. Namun, kami sudah seminggu siapkan diri. Sehingga kami siap hadapi Persija besok," kata Marcelo dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 30 November 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653051/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-putri-kw-bawa-indonesia-ungguli-malaysia-lvr.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Bawa Indonesia Ungguli Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/annabella_putri_yohana.jpg
Siap Guncang Bangkok! Kontingen Biliar Indonesia Pede Borong Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement