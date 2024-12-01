Persija Jakarta vs Persik Kediri: Siap Tempur, Macan Putih Bidik 3 Poin

BOGOR – Pelatih Persik Kediri, Mecelo Rospide, memastikan skuadnya siap tempur saat melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia pun membidik 3 poin dalam laga tersebut.

Skuad Macan Putih dan Persija tidak punya modal bagus jelang laga tersebut. Sebab, pada pekan lalu, Persik kalah 0-1 dari PSIS Semarang, sedangkan Persija tumbang 1-2 dari Persebaya Surabaya.

Rospide mengatakan Persik Kediri sangat matang dalam mempersiapkan diri melawan tim tuan rumah. Pasalnya, dia tidak mau Persik pulang ke Kediri dengan tangan hampa.

"Kami sudah siapkan bahwa laga besok adalah laga sulit. Namun, kami sudah seminggu siapkan diri. Sehingga kami siap hadapi Persija besok," kata Marcelo dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 30 November 2024.