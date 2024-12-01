Persija Jakarta vs Persik Kediri: Carlos Pena Tak Risau dengan Catatan Impresif Macan Putih Tak Terkalahkan di 5 Laga Tandang

PELATIH Persija Jakarta, Carlos Pena, soroti catatan impresif Persik Kediri di laga tandang. Dia pun tak risau mendapati torehan manis Macan Putih -julukan Persik Kediri- itu dan tetap optimis bisa membawa Persija meraih hasil manis.

Ya, Persik Kediri punya catatan manis dengan belum terkalahkan di laga tandang. Dari lima laga tandang yang telah dimainkan sejauh ini, tim polesan Marcelo Rospide itu meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Carlos Pena pun mengakui catatan tersebut sangat bagus bagi Persik Kediri. Tapi, juru taktik asal Spanyol ini juga menilai bahwa catatan itu tidak terlalu penting bagi Persija. Dirinya hanya ingin fokus membawa timnya meraih kemenangan di hadapan The Jakmania.

“Ya, memang Persik belum pernah kalah di away. Mereka bagus dengan catatan itu. Tapi, itu tidak terlalu penting bagi kami. Yang penting adalah apa yang kami lakukan besok,” kata Pena dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu 30 November 2024.

“Ketika kita bisa tampil baik, kita yakin banyak peluang untuk menang. Jadi, kami hanya fokus ke diri kami. Tidak terlalu memikirkan mereka,” sambungnya.