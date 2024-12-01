Fokus ke Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri, Carlos Pena Ogah Pikirkan Bursa Transfer

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menegaskan fokusnya kini tertuju ke laga melawan Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Alhasil, dia enggan memikirkan soal aktivitas timnya di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025.

Sebagaimana diketahui, bursa transfer paruh musim akan dibuka pada 19 Desember 2024. Masing-masing klub pasti mulai membidik pemain-pemain terbaik untuk mendongkrak performa mereka hingga akhir musim nanti.

Kendati begitu, Pena enggan membahas bursa transfer karena menurutnya masih terlalu dini. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membawa Persija Jakarta menang atas Persik Kediri di Stadion Pakansari, Minggu (1/12/2024) pukul 19.00 WIB.

"Saat ini, saya hanya fokus untuk menang lawan Persik Kediri, karena pemain yang saya punya adalah terbaik yang saya miliki," kata Pena kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (1/12/2024).