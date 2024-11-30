Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rayakan Ulang Tahun Ke-96, Persija Jakarta Janji Bakal Punya Stadion Sendiri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |00:28 WIB
Rayakan Ulang Tahun Ke-96, Persija Jakarta Janji Bakal Punya Stadion Sendiri
Persija Jakarta bakal bangun stadion sendiri jelang perayaan satu abang klub. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta baru saja merayakan hari ulang tahun klubnya yang ke-96 di salah satu tempat makan di daerah Jakarta, Kamis 28 November 2024. Dalam momen tersebut, Persija mengumumkan ingin membangun stadion sendiri agar saat perayaan ulang tahun ke-100 alias satu abang mereka berdiri, Macan Kemayoran bisa merayakannya di kandang pribadi.

Dalam acara ulang tahun tersebut, Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca menyampaikan bahwa Persija Jakarta bukanlah sekadar klub sepak bola. Menurutnya, Macan Kemayoran adalah sebuah simbol dari pergerakan, persatuan, dan perjuangan khususnya dari masyarakat Jakarta.

“Persija berdiri dan mengawali kiprahnya pada tahun 1928 sebagai sebuah simbol dari pergerakan, persatuan, dan perjuangan. Seiring berkembangnya zaman, walau dalam konteks yang tentu saja berbeda, namun api semangat tersebut terus menyala hingga sekarang,” kata Prapanca di acara HUT Persija ke-96, Kamis (28/11/2024).

Merefleksikan 96 tahun berdirinya Persija Jakarta, Prapanca sadar betul bahwa ini bukanlah waktu yang sebentar. Banyak rintangan yang dihadapi Macan Kemayoran hingga saat ini.

“96 tahun tentu bukan waktu yang sebentar. Banyak halangan dan rintangan yang telah Persija hadapi dan taklukkan, hingga sampai di titik di mana Persija berdiri saat ini,” tutur dia.

Perayaan ulang tahun Ke-96 Persija Jakarta (Andika Rachmansyah/MPI)

Prapanca menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemain serta pengurus Persija Jakarta di masa lalu. Sebab, tanpa kerja keras yang selama ini dilakukan, Macan Kemayoran tidak akan menjadi besar seperti sekarang. Meski begitu, Prapanca menekankan bahwa perjalanan Persija Jakarta tidak akan berhenti sampai disini.

Prapanca mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini menyiapkan sesuatu yang revolusioner untuk menandai satu abad Persija Jakarta. Salah satu rencana terbesar itu adalah membangun stadion sendiri sebagai markas Macan Kemayoran.

