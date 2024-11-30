6 Negara Benua Kuning yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Cuma Butuh Tambahan 3 Poin Lagi!

Timnas Korea Selatan tengah berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/thekfa)

ADA 6 negara Benua Kuning alias Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026. Bahkan ada satu tim yang cuma butuh tambahan 3 poin lagi untuk bisa memastikan satu tempat di pesta sepakbola terbesar di dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

Seperti yang diketahui, babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah memainkan laga keenam. Itu berarti 18 tim tinggal menyisakan empat laga lagi yang dimainkan dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026.

Untuk saat ini, hanya dua tim masing-masing grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga. Menariknya, sudah ada enam tim yang memiliki kans besar untuk lolos langsung. Lantas negara mana saja?

Berikut 6 Negara Benua Kuning yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026:

6. Indonesia





Dengan empat laga tersisa, Timnas Indonesia memiliki kans yang besar untuk menyalip Australia di peringkat kedua di Grup C. Masalahnya empat laga tersisa skuad Garuda sangat berat.

Timnas Indonesia masih bertandang ke markas Australia dan Jepang. Lalu menjamu Bahrain dan China juga.

5. Irak





Irak merupakan tim yang kini bertarung di Grup B pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini Irak sudah mencatatkan tiga kemenangan, dua imbang, dan satu kekalahan.

Berkat hasil di enam laga tersebut, Irak menempati posisi kedua Grup B dengan 11 poin