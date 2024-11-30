Hasil JDT vs KL Rovers di Piala Malaysia 2024-2025: Menang 6-0, Jordi Amat Cs Lolos ke Perempatfinal

JOHOR - Johor Darul Takzim (JDT) berhasil memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Malaysia 2024-2025. Kepastian itu didapatkan usai klub yang dibela Jordi Amat itu menang 6-0 atas KL Rovers di leg kedua 16 besar Piala Malaysia 2024-2025, pada Sabtu (30/11/2024) malam WIB.

Berkat kemenangan 6-0 di Stadion Sultan Ibrahim, Johor, Malaysia tersebut, JDT lolos dengan agregat 9-0. Jordi Amat pun ikut tampil di leg kedua yang dimenangkan dengan skor enam gol tanpa balas tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Johor Darul Takzim bermain cukup agresif pada babak pertama melawan KL Rovers. Sebab, mereka ingin segera mencetak gol dalam laga itu agar semakin percaya diri memainkan laga.

Tim tuan rumah pun berhasil unggul lebih dahulu atas tim KL Rovers. Kepastian itu setelah tim tamu melakukan gol bunuh diri pada menit ke-13.

KL Rovers tampaknya semakin tertekan dalam laga itu. Sebab, mereka kebobolan pada menit ke-32 setelah pemain Johor Darul Takzim Corbin-ong mampu mencatatkan namanya di papan skor.

Johor Darul Takzim semakin di atas angin dalam laga itu. Sebab, mereka mampu mencetak gol kembali ke gawang tim lawan yang kali ini dicetak Jese Rodriguez pada menit ke-45+3.