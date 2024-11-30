Penyebab Timnas Indonesia Hanya Pasang Target Final di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024

PENYEBAB Timnas Indonesia hanya pasang target final di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan target utama dalam turnamen ini adalah menjembatani regenerasi di Timnas Indonesia.

Sumardji menjelaskan Timnas Indonesia memang tak membidik target untuk menjadi juara. Meski demikian, Sumardji mengatakan turnamen ini penting untuk melihat bagaimana perkembangan regenerasi di Skuad Garuda.

“Begini ya, saya juga harus jelaskan. Bahwa di sepakbola itu nomor 1 harus ada target. Saya sudah berdiskusi dengan pak Ketum (PSSI, Erick Thohir) target kita sebenarnya tidak muluk-muluk karena kita menginginkan adanya regenerasi,” jelas Sumardji, dikutip pada Sabtu (30/11/2024).

“Maka kalau berbicara target kita bisa final itu sudah sangat bagus. Sekali lagi kita sudah bisa final saja itu sudah sangat bagus,” sambungnya.

“Yang kita utamakan adalah adanya regenerasi. Agar bisa mengganti yang sepersekian timnas senior. Ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak berani memberi opsi regenerasi ya kapan lagi kita akan ada regenerasi yang lebih baik,” tambahnya.

Timnas Indonesia memang sebentar lagi akan berkompetisi di ASEAN Mitsubishi Electric Championship 2024 atau Piala AFF 2024. Turnamen sepakbola Asia Tenggara itu akan berlangsung dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Skuad Garuda akan tergabung bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina di Grup B. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Myanmar di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar pada 9 Desember 2024.