Ada Hokky Caraka, Shin Tae-yong Tak Khawatir Rafael Struick Belum Dilepas ke Timnas Indonesia untuk AMEC 2024

GIANYAR – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak ingin ambil pusing soal Rafael Struick yang tidak dilepas klubnya, Brisbane Roar, jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia tak risau karena ada sosok Hokky Caraka.

Shin memanggil 33 nama untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Struick merupakan salah satu pemain yang dipanggil dalam daftar tersebut.

Akan tetapi, menurut kabar yang beredar, Struick baru akan dilepas Brisbane Roar andai Timnas Indonesia melaju ke semifinal. Dengan begitu, praktis striker berusia 21 tahun tersebut tidak akan memperkuat Skuad Garuda selama fase grup.

Terkait hal tersebut, Shin sama sekali tidak risau. Juru taktik asal Korea Selatan ini sudah menyiapkan strategi lain dengan mengandalkan Hokky Caraka.

“Penggantinya ada, Hokky. Jadi tidak masalah,” kata Shin, dikutip dari Facebook Bali United, Jumat (29/11/2024).

Lebih lanjut, pria berusia 54 tahun itu menyatakan Timnas Indonesia harus tampil maksimal di fase grup guna menjaga asa ke partai puncak. Sebab, ia sadar tidak akan mudah lantaran lawan-lawan yang dihadapi menurunkan skuad senior, beda dengan Tim Merah Putih.