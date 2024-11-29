FAM Panggil 26 Pemain ke Timnas Malaysia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Tanpa Arif Aiman!

FAM merilis daftar 26 pemain Timnas Malaysia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Yang menarik, tidak ada satu pun personel bintang dari Johor Darul Takzim termasuk Arif Aiman Hanapi.

Timnas Malaysia tergabung di Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka berada satu grup dengan Timnas Thailand, Timnas Singapura, Timnas Kamboja, dan Timnas Timor Leste.

Ajang tersebut akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Seluruh pertandingan digelar dengan format kandang-tandang mulai dari fase grup hingga final.

Sebagai salah satu mantan juara, Timnas Malaysia tentu bersiap dengan baik. Pau Marti sudah memanggil nama-nama yang akan masuk dalam skuadnya di kejuaraan kali ini.

Sebanyak 26 pemain dipanggil untuk persiapan. Nantinya, tiga nama akan dicoret karena regulasi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 hanya memperbolehkan 23 pemain dalam satu kesebelasan.

Sabah FC menjadi penyumbang terbanyak dengan empat pemain. Sedangkan, Kuala Lumpur City FC, Selangor FC, dan Johor Darul Takzim masing-masing mengirimkan tiga pemain.