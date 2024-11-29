Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia, Satu-satunya Negara Non Asia Barat yang Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |16:56 WIB
Timnas Indonesia, Satu-satunya Negara Non Asia Barat yang Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Timnas Indonesia berpeluang menjadi satu-satunya non Asia Barat yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

TIMNAS Indonesia, satu-satunya negara non Asia Barat yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Hingga matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya tertinggal satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih menyisakan empat pertandingan, peluang Timnas Indonesia untuk finis di posisi dua sejatinya terbuka.

Timnas Australia, lawan Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

(Timnas Australia, lawan Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Namun, jika bicara target realistis, finis di posisi tiga atau empat merupakan hal yang paling mungkin digapai skuad Garuda. Timnas Indonesia disinyalir bisa finis di posisi tiga atau empat jika mendapatkan enam poin tambahan dari empat laga tersisa.

Nantinya, babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti enam negara. Sebanyak enam negara ini adalah para tim yang finis di posisi tiga dan empat dari Grup A, B dan C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Enam negara ini akan dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga negara. Juara di masing-masing grup (dua negara) akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finis dua akan bentrok di playoff zona Asia.

Lantas, sekiranya siapa saja peserta babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Jika melihat klasemen saat ini, Timnas Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya negara non Asia Barat yang tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1652287/wondr-brightup-cup-2025-digelar-bni-perluas-dukungan-bagi-ekosistem-olahraga-nasional-axc.webp
wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/pelatih_timnas_filipina_u_22_garrath_mcpherson.jpg
Filipina Kirim Peringatan Mengerikan untuk Timnas Indonesia U-22 setelah Hajar Myanmar di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement