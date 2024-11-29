Timnas Indonesia, Satu-satunya Negara Non Asia Barat yang Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Timnas Indonesia berpeluang menjadi satu-satunya non Asia Barat yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

TIMNAS Indonesia, satu-satunya negara non Asia Barat yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Hingga matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya tertinggal satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih menyisakan empat pertandingan, peluang Timnas Indonesia untuk finis di posisi dua sejatinya terbuka.

(Timnas Australia, lawan Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Namun, jika bicara target realistis, finis di posisi tiga atau empat merupakan hal yang paling mungkin digapai skuad Garuda. Timnas Indonesia disinyalir bisa finis di posisi tiga atau empat jika mendapatkan enam poin tambahan dari empat laga tersisa.

Nantinya, babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti enam negara. Sebanyak enam negara ini adalah para tim yang finis di posisi tiga dan empat dari Grup A, B dan C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Enam negara ini akan dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga negara. Juara di masing-masing grup (dua negara) akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finis dua akan bentrok di playoff zona Asia.

Lantas, sekiranya siapa saja peserta babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Jika melihat klasemen saat ini, Timnas Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya negara non Asia Barat yang tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.