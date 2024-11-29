Main di Tempat Netral, Timnas Indonesia Waspada Dicurangi jika Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia akan main di tempat netral jika lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

MAIN di tempat netral, Timnas Indonesia waspada dicurangi jika lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kok bisa? Begini penjelasannya.

Timnas Indonesia saat ini mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi tiga dengan enam angka.

(Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski cuma tertinggal satu angka dari Australia, faktanya tak mudah bagi Timnas Indonesia menggapai posisi tersebut.

Target realistis bagi Timnas Indonesia adalah finis di posisi tiga atau empat di klasemen akhir Grup C. Jika finis di posisi tiga atau empat, Timnas Indonesia akan tampil di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti enam negara.

Sebanyak enam negara itu akan dibagi ke dalam dua grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan tiga tim. Juara di masing-masing grup (2 negara) lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up grup harus tampil di playoff zona Asia.

Mengutip dari Al Jazeera, babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar di tempat netral. Laga pun digelar singkat, yakni pada FIFA Matchday Oktober 2025. Melihat AFC yang gemar memilih negara Asia Barat sebagai tuan rumah, bukan tak mungkin tuan rumah Grup A dan B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia merupakan salah satu dari negara asal Timur Tengah.