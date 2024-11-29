Setim dengan Olivier Giroud, Penyerang Ganas Ini Terbuka Bela Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!

SETIM dengan Olivier Giroud di Los Angeles FC (LAFC) yang bermain di Major League Soccer (MLS), winger ganas berdarah Indonesia, Adrian Wibowo, terbuka untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nama Adrian Wibowo sedang ramai diperbincangkan pencinta sepakbola Tanah Air dalam beberapa terakhir.

Penyebabnya karena winger 18 tahun ini resmi dipromosikan ke tim senior LAFC untuk mengarungi MLS 2025. Ketika mendengar kata Wibowo, praktis namanya akrab dengan telinga orang Indonesia.

(Adrian Wibowo promosi ke tim senior LAFC pada 2025. (Foto: Instagram/@adrian_wibowo_17)

Benar saja, meski Adrian Wibowo memiliki paspor Amerika Serikat, Ayahnya yakni Boogie Wibowo merupakan orang Indonesia asli. Dalam pengakuan Adrian Wibowo kepada Yussa Nugraha, sang ayah disebutnya berasal dari Surabaya, Jawa Timur.

“Ya, saya mempunyai darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya,” kata Adrian Wibowo, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha.

Meski tumbuh di negara yang tidak menjadikan sepakbola sebagai olahraga nomor satu, bukan alasan Adrian Wibowo tidak menggeluti cabang olahraga yang satu ini. Adrian Wibowo pelan-pelan mencuri perhatian pencinta sepakbola Amerika Serikat.

Setelah mencatatkan tiga penampilan bersama Timnas Amerika Serikat U-17, Adrian Wibowo mentas bareng LAFC 2 tahun ini. Dari 26 pertandingan, ia mengemas sembilan gol dan enam assist.