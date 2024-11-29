Shin Tae-yong Temukan Penyerang Keturunan Ganas yang Satu Tim dengan Olivier Giroud di MLS 2025, Perkuat Timnas Indonesia pada 2025?

SHIN Tae-yong disinyalir sudah menemukan penyerang ganas yang satu tim dengan Olivier Giroud di Major League Soccer (MLS) 2025. Penyerang yang dimaksud adalah pemain Los Angeles FC (LAFC) yang baru berusia 18 tahun, Adrian Wibowo.

Beredar kabar, PSSI sudah mendekati Adrian Wibowo untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Namun, saat itu tidak kabar lanjutan dari pesepakbola yang dikenal lincah tersebut.

(Adrian Wibowo saat menandatangani kontrak profesional bersama LAFC. (Foto Instagram/@lafcacademy)

Bagi yang belum tahu, Adrian Wibowo memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang bernama Boogie Wibowo. Besar di Amerika Serikat membuat Adrian Wibowo mengembangkan karier sepakbolanya di negeri Paman Sam.

Ia bahkan tercatat tiga kali membela Timnas Amerika Serikat U-17 dengan koleksi satu gol. Setelah matang di level junior, Adrian Wibowo naik ke tim LAFC 2 pada awal 2024.

Sepanjang tahun ini, Adrian Wibowo tampil membela sang klub. Dari 23 pertandingan, pemain yang dapat beroperasi sebagai winger kanan dan kiri ini mengemas sembilan gol dan enam assist.

Berkat catatan apik di atas, langkah berani diambil pelatih tim senior LAFC, Steve Cherundolo. Ia memilih mempromosikan Adrian Wibowo untuk mentas bersama tim senior LAFC di MLS 2025.