HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Haru Masyarakat Asia Tenggara Usai Ranking FIFA Terbaru Timnas Indonesia Meroket

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |15:10 WIB
Kata-Kata Haru Masyarakat Asia Tenggara Usai Ranking FIFA Terbaru Timnas Indonesia Meroket
Masyarakat Asia Tenggara terharu Timnas Indonesia alami kenaikan signifikan di ranking FIFA (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

KATA-KATA haru masyarakat Asia Tenggara usai ranking FIFA terbaru Timnas Indonesia meroket mencuri perhatian. Sebab, kenaikannya cukup signifikan.

FIFA resmi merilis daftar ranking terbaru pada Kamis 28 November 2024 malam WIB. Timnas Indonesia diketahui kini menduduki posisi 125 usai periode FIFA Matchday November ini.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Total, Skuad Garuda kini mengoleksi 1135,11 poin dalam perhitungan ranking FIFA. Mereka mendapat tambahan 16,24 poin usai melakoni dua laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kenaikan empat peringkat yang dialami Timnas Indonesia itu tak terlepas dari kemenangan 2-0 atas Timnas Arab Saudi. Lonjakan itu mendapat perhatian luas dari masyarakat sepakbola di Asia Tenggara.

"Meningkat level terbanyak (Indonesia-Vietnam)," tulis akun Facebook Nguyen Phong asal Vietnam di forum ASEAN Football.

"Indonesia akan mencapai posisi 1 di ASEAN selama 2025," tulis akun Facebook Hoa Binh Yen Thuy asal Vietnam.

"Bagus Indonesia," tulis netizen asal Kamboja.

Halaman:
1 2
      
