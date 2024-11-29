Kisah Ragnar Oratmangoen Akui Jauh Lebih Nyaman Tinggal di Belanda ketimbang Indonesia

Ragnar Oratmangoen mengaku lebih nyaman tinggal di Belanda ketimbang Indonesia (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

KISAH Ragnar Oratmangoen yang mengaku jauh lebih nyaman tinggal di Belanda ketimbang Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, hal itu berkaitan dengan privasinya.

Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen menjadi pemain sepakbola profesional Indonesia yang bermain sebagai pemain sayap atau gelandang serang untuk klub Liga Pro Belgia FCV Dender dan Timnas Indonesia. Ia merupakan sosok kekar kelahiran Oss, Belanda, 21 Januari 1998.

Oratmangoen memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi tim. Di level klub, ia menunjukkan konsistensi, meski bermain di liga yang lebih kecil dibanding Eredivisie. Pengalamannya membela Timnas Indonesia juga menjadi nilai lebih, menjadikannya salah satu pilar penting di sektor serangan.

Kakek dan neneknya datang ke Nistelrode dari Maluku pada 1950-an. Keluarga Oratmangoen lama tinggal di sana, sampai ayah Ragnar dan istrinya yang berkebangsaan Belanda pindah ke Oss. Ia banyak bermain sepakbola di bawah asap stadion TOP Oss.

Pada 2023, Ragnar melakukan kontak dengan PSSI dan menerima paspor Indonesia. Tahun ini, ia melakukan debut untuk negaranya dan langsung mencetak gol melawan Timnas Vietnam.

Ragnar sekarang menjadi pemain tetap dan mencetak tiga gol. Ia menikmati kegilaan di negara besar dengan lebih dari 275 juta penduduk dan diikuti oleh lebih dari dua juta orang di Instagram.