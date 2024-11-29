Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ragnar Oratmangoen Akui Jauh Lebih Nyaman Tinggal di Belanda ketimbang Indonesia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |14:33 WIB
Kisah Ragnar Oratmangoen Akui Jauh Lebih Nyaman Tinggal di Belanda ketimbang Indonesia
Ragnar Oratmangoen mengaku lebih nyaman tinggal di Belanda ketimbang Indonesia (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

KISAH Ragnar Oratmangoen yang mengaku jauh lebih nyaman tinggal di Belanda ketimbang Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, hal itu berkaitan dengan privasinya.

Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen menjadi pemain sepakbola profesional Indonesia yang bermain sebagai pemain sayap atau gelandang serang untuk klub Liga Pro Belgia FCV Dender dan Timnas Indonesia. Ia merupakan sosok kekar kelahiran Oss, Belanda, 21 Januari 1998.

Ragnar Oratmangoen

Oratmangoen memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi tim. Di level klub, ia menunjukkan konsistensi, meski bermain di liga yang lebih kecil dibanding Eredivisie. Pengalamannya membela Timnas Indonesia juga menjadi nilai lebih, menjadikannya salah satu pilar penting di sektor serangan.

Kakek dan neneknya datang ke Nistelrode dari Maluku pada 1950-an. Keluarga Oratmangoen lama tinggal di sana, sampai ayah Ragnar dan istrinya yang berkebangsaan Belanda pindah ke Oss. Ia banyak bermain sepakbola di bawah asap stadion TOP Oss.

Pada 2023, Ragnar melakukan kontak dengan PSSI dan menerima paspor Indonesia. Tahun ini, ia melakukan debut untuk negaranya dan langsung mencetak gol melawan Timnas Vietnam.

Ragnar sekarang menjadi pemain tetap dan mencetak tiga gol. Ia menikmati kegilaan di negara besar dengan lebih dari 275 juta penduduk dan diikuti oleh lebih dari dua juta orang di Instagram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187953/calvin_verdonk-ZUQd_large.jpg
Update Kondisi Cedera Bintang Timnas Indonesia Calvin Verdonk, Main di Laga Lille vs Marseille?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187312/berikut_tiga_pemain_top_dunia_hasil_didikan_calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-LAh4_large.jpg
3 Pemain Top Dunia Hasil Didikan Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Nomor 1 Juara Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187089/shin_tae_yong_bantah_pernah_menampar_pemain_ulsan_hd_shintaeyong7777-lSzJ_large.jpg
Shin Tae-yong Siap Pensiun sebagai Pelatih jika Terbukti Tampar Pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187003/sandy_walsh-5tBz_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Bantu Buriram United Menang 2-0 atas Ratchaburi FC: Beri Assist Indah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652315/analisis-kekuatan-grup-piala-dunia-2026-siapa-untung-siapa-buntung-wau.webp
Analisis Kekuatan Grup Piala Dunia 2026: Siapa Untung, Siapa Buntung?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/11/15/didier_deschamps.jpg
Deschamps Antusias Sambut Duel Kylian Mbappe vs Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement