Tak Anggap Ancaman, Ragnar Oratmangoen Justru Senang Makin Banyak Pemain Keturunan yang Bela Timnas Indonesia

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ragnar Oratmangoen merasa tak terancam sama sekali meski kini sudah semakin banyak pemain keturunan yang tertarik dinaturalisasi. Ragnar justru merasa senang karena itu sangat baik untuk perkembangan sepakbola Tanah Air.

Seperti yang diketahuii, Ragnar Oratmangoen merupakan salah satu pemain keturunan yang memilih untuk membela Timnas Indonesia. Pemain FCV Dender itu sudah dinaturalisasi Indonesia sejak awal 2024 lalu.

Setelah Ragnar, banyak pemain keturunan Indonesia, terutama dari Belanda, yang memilih untuk membela Skuad Garuda. Beberapa diantaranya ada Maarten Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, hingga yang terbaru Kevin Diks.

Semua pemain itu kini menjadi satu dalam skuad asuhan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Ragnar pun turut senang dengan keberadaan pemain-pemain keturunan baru di Timnas Indonesia.

"Sangat menyenangkan bahwa semakin banyak anak laki-laki dari Eropa (keturunan) yang memilih bermain sepak bola untuk Indonesia," kata Ragnar dikutip dari Omroep Brabant, Kamis (28/11/2024).

Ragnar Oratmangoen dan kolega kini sedang berjuang membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini sedang bersaing di putaran ketiga kualifikasi turnamen itu.