HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipanggil Timnas Indonesia, Rivaldo Pakpahan Siap Bersaing demi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |03:01 WIB
Dipanggil Timnas Indonesia, Rivaldo Pakpahan Siap Bersaing demi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Pemain Bali United, Rivaldo Pakpahan. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

BINTANG muda Borneo FC, Rivaldo Pakpahan siap bersaing dengan pemain Timnas Indonesia lainnya demi bisa tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Rivaldo mengaku tak gentar jelang mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia, yang mana menjadi momen bagi Shin Tae-yong untuk menyeleksi pemain.

Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong sudah memanggil 33 pemain untuk menjalani TC Timnas Indonesia. Namun, nantinya ada sejumlah pemain yang dicoret karena hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan.

Menanggapi hal tersebut, Rivaldo mengaku siap bersaing. Rivaldo sendiri merupakan satu dari dua pemain yang dikirim Borneo FC ke TC Timnas Indonesia di Bali. Adapun satu nama lainnya adalah kiper muda mereka, yakni Daffa Fasya.

Ini adalah pengalaman pertama Rivaldo mengikuti TC Timnas Indonesia. Tentu tidak mudah baginya untuk bisa merebut skuad final, mengingat banyak pemain anyar lainnya yang juga berposisi sebagai gelandang.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong

Sebut saja Ivar Jenner, Arkhan Fikri, Marselino Ferdinan, hingga Rayhan Hannan. Di mana, nama-nama tersebut sudah jauh lebih berpengalaman di Timnas Indonesia. Situasi itu tentu berat bagi Rivaldo yang merupakan debutan.

Namun begitu, Rivaldo sama sekali tidak genat. Pemain kelahiran Tapanuli Utara itu akan mengambil pelajaran penting dari para pemain yang telah memiliki jam terbang lebih tinggi dibandingnya.

Halaman:
1 2
      
