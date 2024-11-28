Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bandingkan Marselino Ferdinan dengan Son Heung-min

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |17:05 WIB
Shin Tae-yong Bandingkan Marselino Ferdinan dengan Son Heung-min
Shin Tae-yong selalu membandingkan Marselino Ferdinan dengan Son Heung-min (Foto: MPI/Isra Triansyah)
PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku selalu membandingkan Marselino Ferdinan dengan Son Heung-min. Ia lalu mengungkap alasan mengapa pemain Oxford United FC itu selalu dipanggil ke Skuad Garuda.

Marselino kembali mencuri perhatian usai memborong dua gol kemenangan Timnas Indonesia ke gawang Timnas Arab Saudi. Momen itu terjadi pada laga matchday enam Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 November 2024.

Sepekan setelah pertandingan itu, Shin berbicara dengan sahabatnya Lee Kyung-kyu yang ternyata hadir di SUGBK saat laga berlangsung. Ia bicara banyak soal Marselino.

Salah satunya, Shin ternyata punya pertimbangan tersendiri mengapa selalu memanggil pemain berdarah Nusa Tenggara Timur itu. Padahal, Marselino terhitung sulit mendapat menit bermain di klub.

"Saya memilihnya untuk tim nasional ketika dia berusia 17 tahun. Dia 20 tahun sekarang. Dia percaya diri dan tidak pemalu. Jadi dia akan sukses," kata Shin dikutip dari Youtube Katakan Lee Kyung-kyu, Kamis (28/11/2024).

Yang menarik, pria asal Korea Selatan itu membandingkan Marselino dengan Son. Ia yakin kesempatan tampil pada laga melawan Arab Saudi sudah dimanfaatkan dengan baik oleh pemain kelahiran Jakarta tersebut.

Halaman:
1 2
      
