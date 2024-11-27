Marselino Ferdinan Dipantau Legenda Manchester United, Pertanda Dukung Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

PEMAIN Oxford United, Marselino Ferdinan, dipantau legenda Manchester United, Rio Ferdinand. Pesepakbola legenda yang diketahui aktif bermain media sosial ini terpantau mengikuti akun Instagram Marselino Ferdinan, @marselinoferdinan10.

Marselino Ferdinan layak berbangga. Sebab, ia termasuk satu dari 2,156 akun yang diikuti bek yang membantu Manchester United juara Liga Champions 2007-2008 tersebut. Lantas, apa penyebab Ferdy -sapaan akrab Rio Ferdinand- mem-follow back akun Instagram Marselino Ferdinan?

(Rio Ferdinand follow Instagram Marselino Ferdinan. (Foto: @rioferdy5)

Disnyalir ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Pertama, kesamaan nama. Secara spelling, Ferdinan dan Ferdinand praktis sama.

Selain itu, followers Marselino Ferdinan di Instagram terhitung banyak, yakni mencapai 4,6 juta. Marselino Ferdinan terpaut 1,9 juta dari Rio Ferdinand yang mempunyai followers mencapai 6,5 juta. Jika karier sepakbola Marselino Ferdinan terus melesat, jumlah followers-nya dijamin akan meningkat

Faktor lainnya adalah sosok Marselino Ferdinan yang bermain di Inggris bersama Oxford United, plus viral saat memperkuat Timnas Indonesia medio minggu lalu. Nama pesepakbola 20 tahun itu mendunia setelah mencetak dua gol kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Bahkan Marselino Ferdinan di-posting sejumlah akun sepakbola internasional, salah satunya @433. Kebetulan, Rio Ferdinand juga mengikuti akun di atas sehingga sempat melihat langsung aksi Marselino Ferdinand.