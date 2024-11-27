Diego Michiels Kena Serang Fans Timnas Indonesia Usai Bilang: Baru Menang Sekali Sudah Kayak Juara Piala Dunia

SAMARINDA – Pemain Borneo FC, Diego Michiels tengah viral lantaran diserang oleh fans Timnas Indonesia. Pasalnya Diego meledek Timnas Indonesia yang terlalu berlebihan merayakan kemenangan atas Arab Saudi, ia bahkan menganggapnya seperti sudah juara Piala Dunia saja.

Ya, Timnas Indonesia baru saja menang dengan skor 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada 19 November 2024 lalu.

Bagi Timnas Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi tak hanya sekadar meraih tiga poin. Itu adalah kemenangan perdana Timnas Indonesia atas Arab Saudi, itu juga tiga poin pertama mereka di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia, dan yang paling penting hasil positif itu kembali membuka peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

Sejumlah hasil positif itu lantas disambut baik oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Namun, semua itu tampaknya tidak dirasakan Diego Michiels.

Menurut Diego, euforia kemenangan itu berlebihan sampai seperti sudah menjadi juara dunia. Komentar itu disampaikan pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut di kolom komentar Greg Nwokolo.

Semuanya bermula dari Greg yang berfoto bersama pandit sepakbola Tanah Air, Tommy Welly alias Bung Towel, dan membahas soal Timnas Indonesia yang menang 2-0 atas Arab Saudi. Tiba-tiba Diego ikut mengomentari dan menyebut Bung Towel adalah idolanya.