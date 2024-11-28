Kelar Lawan Timnas Indonesia, Pemain Timnas Arab Saudi Alami Koma hingga 76 Hari

PEMAIN Timnas Arab Saudi, Fahad Al-Muwallad, belum sadar dari koma setelah 76 hari berlalu. Sebelum mengalami koma pada 12 September 2024, pesepakbola 30 tahun itu sempat menghadapi Timnas Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Fahad Al-Muwallad bermain sekira satu menit setelah menggantikan bintang Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari. Sayangnya, masuknya Fahad Al-Muwallad belum memberikan banyak perubahan kepada skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- saat itu, mengingat skor sama kuat 1-1.

(Fahad Al-Muwallad saat membela Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@fooodii8)

Setelah menghadapi Timnas Indonesia, pemain milik Al Shabab itu bermain 18 menit saat Arab Saudi menang 2-1 atas China di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024. Nasib apes kemudian dialami Fahad Al-Muwallad pada 12 September 2024.

“Fahad Al-Muwallad, penyerang Arab Saudi dan klub Al-Shabab, berada di unit perawatan intensif di Rumah Sakit Rashid di Dubai setelah terjatuh dari balkon rumahnya," tulis media Dubaieye1038 pada Minggu, 15 September 2024.

Beberapa hari setelah dirawat di Dubai, Uni Emirat Arab, Fahad Al-Muwallad diterbangkan ke kampung halamanya di Arab Saudi. Namun, 76 hari berlalu, pemegang 74 caps bersama Timnas Arab Saudi itu belum sadar dari koma yang menimpanya.

"Seiring berjalannya waktu, kami takut akan melupakan dia. 76 hari mengalami koma. 76 hari antara hidup dan mati,” tulis media Arab Saudi, @football_li5.