Shin Tae-yong Dongkrak Ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 48 Posisi Kurang dari 4 Tahun, OTW 100 Besar Dunia!

SHIN Tae-yong dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 48 posisi kurang dari empat tahun. Lantas, bukannya Shin Tae-yong sudah lebih dari empat tahun menangani Timnas Indonesia? Begini penjelasannya.

Pelatih asal Korea Selatan itu ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir Desember 2019. Ia baru memimpin skuad Timnas Indonesia berlatih pada Januari 2020.

(Shin Tae-yong dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Baru dua bulan menangani Timnas Indonesia, Covid-19 melanda dunia. Alhasil, Shin Tae-yong harus menunda debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia di laga kompetitif.

Setelah menunggu 1,5 tahun, Shin Tae-yong akhirnya menjalani debut saat Timnas Indonesia menghadapi Oman di laga uji coba pada Mei 2021. Hasilnya dalam laga yang digelar di markas Oman, Timnas Indonesia tumbang 1-3.

Saat menghadapi Oman itu, ranking FIFA Timnas Indonesia berada di posisi 173 dunia. Berselang 3,5 tahun, ada berada di posisi berapa Timnas Indonesia?

Timnas Indonesia melesat 48 posisi dari peringkat 173 ke 125 dunia! Melesatnya posisi Timnas Indonesia karena mencetak beberapa kemenangan penting.