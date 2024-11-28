Tak Boleh Tiru Timnas Indonesia, Malaysia Disarankan Tetap Panggil Skuad Utama untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

KUALA LUMPUR - Pakar sepakbola Malaysia, Zakaria Rahim berharap Timnas Malaysia tak meniru Timnas Indonesia yang menurunkan skuad muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab menurut Zakaria, level Timnas Indonesia sudah berbeda sehingga sah-sah saja jika ingin menurunkan skuad muda.

Sebelumnya memang beredar kabar Timnas Malaysia akan menurunkan skuad muda seperti yang dilakukan oleh Timnas Indonesia untuk turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Skuad Garuda diketahui sudah memanggil 33 pemain dengan rataan usia 22 tahun.

Namun, Zakaria menilai langkah ini tidak bisa diikuti oleh Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia. Sebab menurutnya, adalah sebuah kesalahan jika Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menganggap Piala AFF sebagai turnamen 'kelas dua'.

Zakaria juga menilai, Timnas Indonesia sudah berada pada level yang berbeda karena sedang bersaing di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Zakaria mengatakan, turnamen multi-ajang SEA Games sudah cukup untuk mengetes kekuatan pemain muda Malaysia.

"Saya melihat daftar pemain tim Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama, namun sebagian besar masih tergabung dalam grup U-22," kata Zakaria dilansir dari Soha VN, Kamis (28/11/2024).

"Tapi jangan meniru Indonesia. Mereka tidak menggunakan skuad terbaik untuk Piala AFF karena banyak bermain di level Asia," sambungnya.