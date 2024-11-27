Timnas Indonesia Takkan Remehkan Lawan di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

JAKARTA – Pemain Timnas Indonesia, Alfriyanto Nico, menyatakan timnya tidak boleh menyepelekan lawan jika ingin berprestasi di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia menilai lawan-lawan yang akan dihadapi punya kualitas dan pemain berpengalaman.

Pesta sepakbola Asia Tenggara itu akan berlangsung 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tergabung di Grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Nico mengatakan, Timnas Indonesia harus fokus dalam setiap laga yang akan dimainkan. Ia pastikan timnya tidak akan membeda-bedakan lawan dalam fase grup tersebut.

"Persaingannya ya tidak boleh mengentengkan lawan," kata Nico belum lama ini, dikutip Rabu (27/11/2024).

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan, tim akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk Piala AFF. Hal itu agar Timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dalam setiap laga yang dimainkan nantinya.

"Kami harus selalu bekerja keras dan memberikan yang terbaik," Nico.