Media Vietnam Gemetar Lihat Kegarangan Timnas Indonesia, Diyakini Tetap Berbahaya meski Bawa Pemain Muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

MEDIA Vietnam, Soha VN, gemetar melihat ketangguhan Timnas Indonesia. Dia pun yakin skuad Garuda maskin akan berbahaya, meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Tak ayal, media Vietnam itu memberi peringatan kepada Timans Vietnam. Dia meminta skuad Vietnam untuk waspada dengan Timnas Indonesia.

Soha VN menganggap, Timnas Indonesia masih merupakan lawan yang kuat kendati membawa banyak pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Padahal, kondisi Timnas Indonesia berbeda dengan Vietnam. Diketahui, Vietnam sangat serius menargetkan juara di turnamen itu sehingga bakal menurunkan para pemain terbaiknya.

Sementara Skuad Garuda, mereka tak menggunakan skuad utama di tim senior. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, justru menyertakan mayoritas skuad berusia 22 tahun.

Hanya ada beberapa nama pemain berusia di atas 22 tahun yang dipanggil ke pemusatan latihan seperti Asnawi Mangkualam. Namun demikian, Soha VN menganggap Timnas Indonesia yang didominasi pemain muda tetap berbahaya.

"Meski banyak mempertemukan pemain U-21 Indonesia tetap menjadi lawan tangguh di Piala AFF 2024," tulis Soha VN, dinukil pada Rabu (27/11/2024).

Soha VN menganggap, sebagian besar pemain Timnas Indonesia di ajang itu mempunyai kualitasnya masing-masing. Apalagi, beberapa pemain di antaranya sudah kenyang pengalaman bersama tim senior.