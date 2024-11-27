Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Gemetar Lihat Kegarangan Timnas Indonesia, Diyakini Tetap Berbahaya meski Bawa Pemain Muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |15:48 WIB
Media Vietnam Gemetar Lihat Kegarangan Timnas Indonesia, Diyakini Tetap Berbahaya meski Bawa Pemain Muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha VN, gemetar melihat ketangguhan Timnas Indonesia. Dia pun yakin skuad Garuda maskin akan berbahaya, meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Tak ayal, media Vietnam itu memberi peringatan kepada Timans Vietnam. Dia meminta skuad Vietnam untuk waspada dengan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia

Soha VN menganggap, Timnas Indonesia masih merupakan lawan yang kuat kendati membawa banyak pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Padahal, kondisi Timnas Indonesia berbeda dengan Vietnam. Diketahui, Vietnam sangat serius menargetkan juara di turnamen itu sehingga bakal menurunkan para pemain terbaiknya.

Sementara Skuad Garuda, mereka tak menggunakan skuad utama di tim senior. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, justru menyertakan mayoritas skuad berusia 22 tahun.

Hanya ada beberapa nama pemain berusia di atas 22 tahun yang dipanggil ke pemusatan latihan seperti Asnawi Mangkualam. Namun demikian, Soha VN menganggap Timnas Indonesia yang didominasi pemain muda tetap berbahaya.

"Meski banyak mempertemukan pemain U-21 Indonesia tetap menjadi lawan tangguh di Piala AFF 2024," tulis Soha VN, dinukil pada Rabu (27/11/2024).

Soha VN menganggap, sebagian besar pemain Timnas Indonesia di ajang itu mempunyai kualitasnya masing-masing. Apalagi, beberapa pemain di antaranya sudah kenyang pengalaman bersama tim senior.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187669/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-tfJh_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Resmi dari Belanda Lagi? Giovanni van Bronckhorst Pole Position!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651665/liverpool-melorot-apa-layak-giovanni-van-bronckhorst-jadi-pelatih-timnas-indonesia-gzr.webp
Liverpool Melorot, Apa Layak Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/kapten_persib_bandung_marc_klok.jpg
Persib Hadapi Borneo FC di Tengah Jadwal Padat, Marc Klok: Capek, tapi… 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement