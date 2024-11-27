Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipercaya Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia Lagi, Alfriyanto Nico Bilang Begini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:19 WIB
Dipercaya Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia Lagi, Alfriyanto Nico Bilang Begini
Pemain Dewa United, Alfriyanto Nico. (Foto: Instagram/niko_alfriyanto)
A
A
A

BOGOR - Pemain muda andalan Dewa United, Alfriyanto Nico senang dan sangat bersyukur karena kembali dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia pun berjanji akan bekerja keras selama pemusatan latihan (TC) pada 28 November-5 Desember 2024 mendatang, tentunya agar masuk ke dalam skuad yang akan dibawa ke turnamen Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Ya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah menjadwalkan TC sebagai persiapan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- menatap Piala AFF atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pada 8 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Dalam ajang itu mereka tergabung di Grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos.

Alfriyanto Nico mengatakan sangat antusias dapat kembali ke Timnas Indonesia. Dia pun senang pelatih timnas Shin Tae-yong memberikan kesempatan buatnya unjuk kualitas dalam TC nanti.

Alfriyanto Nico

"Alhamdulillah, saya bersyukur dan terima kasih buat coach Shin Tae-yong karena sudah percaya saya lagi," kata Alfriyanto Nico di Bogor, dikutip Rabu (27/11/2024).

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya dalam TC agar dipilih ke skuad utama Timnas Indonesia. Sebab, dari 33 pemain yang dipanggil akan dipilih hanya 23 nama untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2025 tersebut.

