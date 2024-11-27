7 Negara Asia yang Ranking FIFA-nya Melesat karena Menggila di Babak Ketiga Kualifikasi, Nomor 1 Timnas Indonesia Naik 9 Posisi!

Timnas Indonesia naik 9 posisi efek tampil menggila di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 7 negara Asia yang ranking FIFA-nya melesat karena menggila di babak ketiga kualifikasi akan diulas Okezone. Babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki matchday keenam.

Sejumlah negara mengalami peningkatan ranking FIFA yang signifikan efek hasil positif di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peningkatan dihitung mulai ketika drawing babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan pada Juni 2024. Dari 18 negara yang ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, negara mana saja yang mengalami peningkatan posisi?

Berikut 7 negara Asia yang ranking FIFA-nya melesat karena menggila di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

7. Iran (Naik 1 Posisi)





Iran menggila dengan mencatatkan lima menang dan satu imbang dari enam laga awal Grup A. Namun, karena menghadapi lawan-lawan yang ranking-nya di bawah mereka, Iran hanya naik satu posisi dari peringkat 20 ke 19 dunia.

6. Jepang (Naik 2 Posisi)





Timnas Jepang mengemas lima menang dan satu imbang dari enam laga awal Grup C. Samurai Biru yang hanya membutuhkan satu kemenangan dari empat laga sisa Grup C untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini mengalami kenaikan dua posisi, yakni dari peringkat 17 ke 15 dunia.

5. Kuwait (Naik 3 Posisi)





Kuwait sejatinya belum pernah menang dalam enam laga yang dijalani di Grup B. Namun, wakil Asia Barat ini sanggup mencatatkan empat poin dari enam laga. Alhasil, Kuwait naik tiga posisi dari peringkat 137 ke 134 dunia.

4. Yordania (Naik 4 Posisi)





Yordania yang kini duduki di posisi tiga Grup B dengan sembilan angka, naik empat posisi dari peringkat 68 ke 64 dunia. Wakil Asia Barat ini hanya terpaut dua angka dari Irak di posisi dua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.