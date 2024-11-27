5 Pelatih Kenamaan Dunia yang Layak Gantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid, Nomor 1 Muka Lama

ADA 5 pelatih kenamaan dunia yang layak gantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid yang menarik untuk dibahas. Sebab saat ini posisi Ancelotti memang tengah terancam lantaran Madrid tampak kesulitan di awal musim 2024-205 ini.

Seperti di Liga Spanyol 2024-2025, Madrid sejauh ini sudah menelan satu kekalahan dan tiga imbang dari total 13 pertandingan yang sudah dimainkan. Gara-gara hal tersebut, Madrid bertengger di peringkat kedua dengan 30 poin dan beda empat angka dengan Barcelona yang berada di posisi pertama.

Madrid juga kesulitan di Liga Champions 2024-2025. Dengan format yang baru, tim berjuluk Los Blancos itu kini terjerembab di posisi 21 dari 36 tim yang berpartisipasi.

Madrid tercatat sudah menelan dua kekalahan dan dua kali menang dari empat laga yang sudah berjalan. Melihat semua kondisi itulah membuat adanya kabar Ancelotti bisa dipecat Madrid jika tak kunjung memberikan hasil positif.

Sejumlah pelatih top lantas dikaitkan dengan Madrid. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pelatih Kenamaan Dunia yang Layak Gantikan Carlo Ancelotti di Real Madrid:

5. Santiago Solari





Manajemen Real Madrid dikabarkan telah memberitahu Santiago Solari bahwa ia bisa menjadi kepala pelatih tim jika Carlo Ancelotti gagal membalikkan keadaan. Solari sendiri bukanlah orang baru, ia pernah bermain untuk Madrid dan juga menjabat sebagai pelatih Madrid Castilla, hingga Real Madrid pada November 2018 sampai 2019.

Setelah tak lagi menjadi pelatih Madrid, Solari sempat masuk ke dalam manajemen klub dan cabut pada 2020. Ia lalu melatih klub America pada 2021 hingga 2022. Lalu di 2022, Solari kembali ke Madrid dan bertugas sebagai Direktur Sepak Bola Profesional Real Madrid.

4. Alvaro Arbeloa





Sama seperti Solari, Arbeloa yang merupakan legenda Real Madrid kini tengah mengabdi sebagai pelatih tim muda Los Blancos. Sejak Juli 2022, Arbeloa dipercaya memegang Real Madrid U-19.

Sebelumnya, Arbelo sudah memimpin klub muda Madrid di 2020 dan memenangkan liga, Copa del Rey, dan Copa de Campeones dengan tim yang tak terhentikan. Dengan prestasinya di tim muda Madrid itu, bukan tidak mungkin ia bakal dipercaya memimpin tim utama Real Madrid.