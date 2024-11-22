Rampok Kemenangan Timnas Indonesia, Timnas Bahrain Pamer 4 Pemainnya yang Jadi Man of the Match di Kualifikasi Piala Dunia 2026

4 pemain Timnas Bahrain sabet gelar man of the match di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

SEMPAT rampok kemenangan Timnas Indonesia, Timnas Bahrain pamer 4 pemainnya yang menjadi man of the match di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di akun Instagram Timnas Bahrain @bahraint, mereka dengan bangga mengumumkan empat pemain mereka menyandang status pemain terbaik dari enam laga yang telah dijalani.

“Tim nasional kami jadi yang kedua terbanyak mendapatkan penghargaan Man of The Match di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di bawah Jepang. Kami telah memenangkan empat penghargaan setelah melewati enam pertandingan,” tulis akun @bahrainnt.

(4 pemain Bahrain sabet gelar man of the match. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

“Amin Bin Adi menjadi pemain terbaik melawan Australia. Setelah itu ada Mohamed Marhoon melawan Indonesia, Ibrahim Latutullah menghadapi Arab Saudi dan Mahdi Abdul-Jabbar meraihnya kontra Australia,” lanjut @bahrainnt.

Jumlah penghargaan yang diraih bisa berkurang satu jika Bahrain kalah 1-2 saat menjamu Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup C, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Bahrain hingga menit 90+6, atau batas waktu yang sudah ditentukan wasit.

Namun, wasit Ahmed Al Kaf yang memimpin pertandingan membiarkan laga terus berjalan meski pertandingan telah menyentuh menit 90+6. Alhasil, Timnas Indonesia dibobol Bahrain di menit 90+9 sehingga skor Bahrain vs Timnas Indonesia sama kuat 2-2.

Jika saja Timnas Indonesia yang memenangkan pertandingan, gelar man of the match berpotensi jatuh ke Rafael Struick yang tampil mobile sepanjang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri mengoleksi dua gelar man of the match dari enam laga yang dijalani.