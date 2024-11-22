3 Calon Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia yang Siap Tampil Maret 2025, Nomor 1 Ole Romeny!

SEBANYAK 3 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap tampil Maret 2025 akan diulas Okezone. PSSI belum akan berhenti mendatangkan pemain keturunan demi memperkuat Timnas Indonesia.

Saat ini ada tiga nama pemain keturunan yang segera diproses naturalisasinya. Harapannya, nama-nama ini sudah mendapatkan paspor Indonesia sebelum Maret 2025.

Mereka diharapkan sudah tersedia saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia yang siap tampil Maret 2025:

3. Dion Markx (NEC Nijmegen U-21)





Dion Markx diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Kamis, 14 November 2024. Bek tengah milik NEC Nijmegen U-21 ini diharapkan sudah memegang paspor Indonesia sebelum Timnas Indonesia U-20 ambil bagian di Piala Asia U-20 2025 pada 15 Februari-1 Maret 2025 di China.

Jika di ajang dua tahunan ini tampil oke, bek bertinggi badan 188 sentimeter ini bisa saja dipanggil Shin Tae-yong untuk naik pangkat ke Timnas Indonesia senior. Dion Markx bisa menggeser Muhammad Ferarri dari daftar pemain belakang Timnas Indonesia senior.

2. Tim Geypens (FC Emmen)





Seperti Dion Markx, Tim Geypens diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025. Berbeda dengan Dion Markx yang masih berkutat di level junior, Tim Geypens kini eksis bersama klub Liga 2 Belanda yang masuk level profesional, FC Emmen.

Sepanjang musim ini, Tim Geypens sudah tampil 12 kali di Liga 2 Belanda. Jika tampil konsisten bersama FC Emmen, Tim Geypens berpotensi menggeser Shayne Pattynama atau Pratama Arhan dari daftar pemain Timnas Indonesia.