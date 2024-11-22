Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Dukung Masyarakat Belanda yang Minta FIFA Larang Timnas Indonesia Lakukan Naturalisasi Pemain

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |11:44 WIB
Media Vietnam Dukung Masyarakat Belanda yang Minta FIFA Larang Timnas Indonesia Lakukan Naturalisasi Pemain
Masyarakat Belanda meminta FIFA melarang proyek naturalisasi di skuad Timnas Indonesia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

MEDIA Vietnam Soha.vn, seakan mendukung masyarakat Belanda yang meminta FIFA melarang Timnas Indonesia melakukan naturalisasi pemain dari Negeri Kincir Angin. Soha antusias ketika segelintir masyarakat Belanda menyuarakan hal di atas.

“FIFA mendapat usulan untuk melarang Timnas Indonesia menaturalisasi pemain asal Belanda. Sejauh ini belum diketahui apa langkah yang diambil FIFA setelah mendapat usulan tersebut,” tulis Soha.vn.

Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan performa. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

(Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan performa. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

“Meski mendapat tentangan dari sejumlah pakar sepakbola di Indonesia, jumlah pemain naturalisasi masih terus bertambah,” lanjut Soha.vn.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat Belanda bersuara di sebuah forum. Mereka tak setuju dengan proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI.

"Seharusnya proyek naturalisasi dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan atau tidak tumbuh,” tegas akun @Sjoerd.

“Tentu sangat menyenangkan bagi orang-orang yang ingin bermain Piala Dunia (untuk pindah negara). Indonesia berubah semacam Belanda C dengan cara ini," kata akun @stefan.

Halaman:
1 2
      
