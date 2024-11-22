Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Menang 1-0, Maung Bandung Geser Pesut Etam dari Peringkat 2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |21:04 WIB
Hasil Persib Bandung vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Menang 1-0, Maung Bandung Geser Pesut Etam dari Peringkat 2
Persib Bandung menang 1-0 atas Borneo FC di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG - Persib Bandung memetik kemenangan penting atas Borneo FC di pekan ke-11 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (22/11/2024) malam WIB. Sebab berkat kemenangan 1-0 atas tim berjuluk Pesut Etam tersebut, kini Persib berhasil bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara dengan 23 poin.

Persib sukses menggeser Borneo FC dari urutan kedua karena unggul dua poin. Pendukung Maung Bandung pun harus berterima kasih kepada Ciro Alves karena menjadi satu-satunya pencetak gol di laga tersebut saat pertandingan memasuki menit ke-36.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung dan Borneo FC menampilkan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Hal itu dengan kedua tim saling ngotot dalam upaya membangun serangan agar dapat mencetak gol cepat.

Persib Bandung vs Borneo FC

Jual dan beli serangan dihadirkan kedua tin dalam laga itu. Sayangnya, Persib dan Borneo FC belum mampu mencetak gol sampai dengan menit ke-15 jalannya laga.

Pada menit ke-18, Skuad Maung Bandung- julukan Persib memberikan ancaman ke lini pertahanan Borneo FC. Namun, sepakan keras Henhen masih bisa dihalau oleh Nadeo.

Persib Bandung memegang kendali permainan atas Borneo FC sampai dengan pertengahan babak pertama. Kondisi itu membuat Borneo FC hanya mengandalkan serangan balik saja.

Pada menit ke-35, Ciro Alves mampu membawa Persib unggul atas Skuad Pesut Etam -julukan Persib. Gol itu memanfaatkan kemelut di depan mulut gawang Borneo FC

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Persib sementara waktu masih unggul 1-0 atas tim asuhan Pieter Huistra.

