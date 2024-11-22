Hasil Persib Bandung vs Borneo FC di Babak Pertam: Gol Ciro Alves Bawa Pangeran Biru Memimpin 1-0

BANDUNG - Persib Bandung untuk sementara berhasil memimpin atas Borneo FC di babak pertama laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Jumat (22/11/2024) malam WIB. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, tim berjuluk Pangeran Biru itu tepatnya unggul 1-0 atas tim tamu.

Keunggulan Persib pun baru tercipta di akhir laga, tepatnya pada menit 36. Gol tersebut pun diciptakan oleh Ciro Alves usai meneruskan umpan dari Nick Kuipers.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung dan Borneo FC menampilkan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Hal itu dengan kedua tim saling ngotot dalam upaya membangun serangan agar dapat mencetak gol cepat.

Jual dan beli serangan dihadirkan kedua tin dalam laga itu. Sayangnya, Persib dan Borneo FC belum mampu mencetak gol sampai dengan menit ke-15 jalannya laga.

Pada menit ke-18, Skuad Maung Bandung- julukan Persib memberikan ancaman ke lini pertahanan Borneo FC. Namun, sepakan keras Henhen masih bisa dihalau oleh Nadeo.

Persib Bandung memegang kendali permainan atas Borneo FC sampai dengan pertengahan babak pertama. Kondisi itu membuat Borneo FC hanya mengandalkan serangan balik saja.