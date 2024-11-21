Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Elkan Baggott Setelah Marselino Ferdinan Antar Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |18:42 WIB
Respons Elkan Baggott Setelah Marselino Ferdinan Antar Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Elkan Baggott menyukai unggahan Marselino Ferdinan soal kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

RESPONS Elkan Baggott setelah Marselino Ferdinan antar Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Setelah menghilang sekian nama, Elkan Baggott akhirnya ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi.

Bek Ipswich Town yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu diketahui menyukai unggahan Marselino Ferdinan. Unggahan itu berisikan momen Marselino Ferdinan tengah dikerubungi fotografer usai membobol gawang Arab Saudi untuk kedua kalinya.

Elkan Baggott menyukai unggahan Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)

(Elkan Baggott menyukai unggahan Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)

Meski menyukai unggahan di atas, Elkan Baggott sama sekali tidak menyukai postingan akun Instagram @timnasindonesia soal laga skuad Garuda vs Arab Saudi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Elkan Baggott bakal kembali gabung Timnas Indonesia?

Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini memang terlibat konflik dengan Shin Tae-yong. Hal itu bermula dari Elkan Baggott yang menolak panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 kontra Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024.

Padahal, kehadiran Elkan Baggott sangat dibutuhkan Shin Tae-yong seiring absennya Justin Hubner dan Rizky Ridho karena akumulasi kartu. Akibatnya, Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Guinea U-23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Alasan Indra Sjafri Coret 8 Pemain Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement