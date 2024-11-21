Respons Elkan Baggott Setelah Marselino Ferdinan Antar Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

RESPONS Elkan Baggott setelah Marselino Ferdinan antar Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Setelah menghilang sekian nama, Elkan Baggott akhirnya ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi.

Bek Ipswich Town yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu diketahui menyukai unggahan Marselino Ferdinan. Unggahan itu berisikan momen Marselino Ferdinan tengah dikerubungi fotografer usai membobol gawang Arab Saudi untuk kedua kalinya.

(Elkan Baggott menyukai unggahan Marselino Ferdinan. (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)

Meski menyukai unggahan di atas, Elkan Baggott sama sekali tidak menyukai postingan akun Instagram @timnasindonesia soal laga skuad Garuda vs Arab Saudi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Elkan Baggott bakal kembali gabung Timnas Indonesia?

Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini memang terlibat konflik dengan Shin Tae-yong. Hal itu bermula dari Elkan Baggott yang menolak panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 kontra Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024.

Padahal, kehadiran Elkan Baggott sangat dibutuhkan Shin Tae-yong seiring absennya Justin Hubner dan Rizky Ridho karena akumulasi kartu. Akibatnya, Timnas Indonesia U-23 kalah 0-1 dari Guinea U-23 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024.