HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Herve Renard Mundur dari Timnas Arab Saudi Setelah Kalah dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |17:40 WIB
Herve Renard Mundur dari Timnas Arab Saudi Setelah Kalah dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Herve Renard diminta mundur dari jabatan pelatih Timnas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
PELATIH Timnas Arab Saudi, Herve Renard, bakal mundur dari jabatannya setelah kalah 0-2 dari Timnas Indonesia di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Setelah Timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari Timnas Indonesia, Herve Renard didesak mundur dari jabatannya.

Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepakbola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan Al Qaws yang menilai Herve Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekadar berkata di depan media.

Herve Renard kelimpungan di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

(Herve Renard kelimpungan di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Sekadar diketahui, setelah kalah dari Timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

“Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekadar bicara. Sebab, itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri,” kata Al Qaws, Okezone mengutip dari Alsaudia356, Kamis (21/11/2024).

Pendapat serupa diungkapkan pengamat sepakbola Arab Saudi yang lain, Khaled Al Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa Timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama Grup F Piala Dunia 2022 itu bukanlah sosok yang tepat membesut Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan.

“Saya menilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Melatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain,” kata Khaled Al Atawi.

