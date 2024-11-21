Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Takjub dengan Napas Kuda Calvin Verdonk saat Timnas Indonesia Hajar Arab Saudi 2-0

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |12:21 WIB
Masyarakat Indonesia Takjub dengan Napas Kuda Calvin Verdonk saat Timnas Indonesia Hajar Arab Saudi 2-0
Calvin Verdonk (kanan) tampil luar biasa di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia takjub dengan napas kuda Calvin Verdonk saat Timnas Indonesia menghajar Arab Saudi 2-0 di matchday keenam Grup C di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Sepanjang laga, Calvin Verdonk bergerak sangat leluasa ke berbagai sisi lapangan.

Meski diposisikan sebagai wing back kiri, pemain NEC Nijmegen itu juga kerap berada di area tengah maupun di sisi kanan lapangan. Bahkan, pada gol kedua Timnas Indonesia yang dicetak Marselino Ferdinan, itu berkat pergerakan Calvin Verdonk di sisi kanan yang bukan posisi aslinya.

Calvin Verdonk (17) terus berlari sepanjang pertandingan. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

(Calvin Verdonk (17) terus berlari sepanjang pertandingan. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Sepanjang 90 menit laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu, Calvin Verdonk juga sangat sering membantu penyerangan. Ia beberapa kali mengirimkan crossing dan melepaskan tembakan.

Meski begitu, saat dalam kondisi bertahan, dirinya selalu ada di area pertahanan Timnas Indonesia. Hal itu terus dilakukan sepanjang laga seakan napas dan staminanya tidak pernah habis.

Karena itu, meski man of the match laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia vs Arab Saudi adalah Marselino Ferdinan dengan dua golnya, apresiasi tinggi juga diberikan netizen kepada Calvin Verdonk. Ia dengan napas kudanya selalu membantu penyerangan dan pertahanan Indonesia.

"Bermain penuh, maju-mundur membantu pertahanan dan serangan. Bahkan, saat Calvin Verdonk terpincang-terpincang dia masih lari. Sumpah nangis. Indonesia sekali lagi sangat beruntung dapat pemain seperti dia," tulis @cingreborn di X.

"Jay, Marselino, dan Ridho bermain sangat baik, tetapi Verdonk layak mendapat apresiasi lebih. Solid," tulis @utdfocusid.

Halaman: 1 2
1 2
      
