HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kekalahan dari Jepang Jadi Penyebab Timnas Indonesia Berhasil Hajar Arab Saudi 2-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |03:00 WIB
Kekalahan dari Jepang Jadi Penyebab Timnas Indonesia Berhasil Hajar Arab Saudi 2-0
Selebrasi Marselino Ferdinan usai cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan mengungkapkan kekalahan dari Jepang menjadi salah satu penyebab mengapa skuad Garuda tampil baik hingga menang atas Arab Saudi. Sebab setelah kekalahan memalukan 0-4 dari Jepang itu, Marselino mengatakan semua pemain sepakat untuk bangkit kala menghadapi Arab Saudi.

Benar saja, Timnas Indonesia berhasil menundukkan Arab Saudi 2-0 di laga keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (19/11/2024) malam WIB.

Skuad Garuda memetik kemenangan setelah dua gol Marselino Ferdinan (32’, 57’) bersarang di gawang Arab Saudi. Gol pertama dicatatkan Marselino lewat tendangan terukur di dalam kotak penalti, sedangkan gol kedua tercipta lewat cungkilan manis dari pemain Oxford United itu.

Sepasang gol ini sekaligus menjawab keraguan mengapa Marselino dijadikan starter oleh pelatih Shin Tae-yong. Performa pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya sempat dipertanyakan karena belum pernah tampil di klub.

Marselino Ferdinan (Isra Triansyah/MPI)

Meski demikian, Marselino mengatakan semua pihak berperan penting dalam kemenangan Timnas Indonesia kali ini. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan, kemenangan ini diraih karena Timnas Indonesia tampil mati-matian dalam laga tersebut.

"Kita mengevaluasi atas kekalahan melawan Jepang,” ujar Marselino dalam wawancara selepas pertandingan, Kamis (21/11/2024).

Halaman:
1 2
      
