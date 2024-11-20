Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Calvin Verdonk Menggila saat Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |19:30 WIB
Penyebab Calvin Verdonk Menggila saat Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi di SUGBK
Calvin Verdonk kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PENYEBAB Calvin Verdonk menggila saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di SUGBK terungkap. Ternyata, hal itu dilakukan sesuai permintaan langsung sang pelatih Shin Tae-yong.

Calvin Verdonk mengatakan Shin Tae-yong meminta timnya menampilkan performa terbaik dengan daya juang tinggi. Hal itu pun berbuah manis dengan kemenangan Timnas Indonesia.

Calvin Verdonk

"Karena memang kami (diinstruksikan) menekan tinggi, membuat banyak peluang," kata Calvin Verdonk di Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Calvin Verdonk mengatakan performa apik yang ditunjukkan Timnas Indonesia juga dipengaruhi dukungan luar biasa dari para suporter. Pasalnya, semangat pemain di atas lapangan menjadi berlipat ganda.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
