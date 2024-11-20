Penyebab Calvin Verdonk Menggila saat Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi di SUGBK

PENYEBAB Calvin Verdonk menggila saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di SUGBK terungkap. Ternyata, hal itu dilakukan sesuai permintaan langsung sang pelatih Shin Tae-yong.

Calvin Verdonk mengatakan Shin Tae-yong meminta timnya menampilkan performa terbaik dengan daya juang tinggi. Hal itu pun berbuah manis dengan kemenangan Timnas Indonesia.

"Karena memang kami (diinstruksikan) menekan tinggi, membuat banyak peluang," kata Calvin Verdonk di Jakarta, Selasa 19 November 2024.

Calvin Verdonk mengatakan performa apik yang ditunjukkan Timnas Indonesia juga dipengaruhi dukungan luar biasa dari para suporter. Pasalnya, semangat pemain di atas lapangan menjadi berlipat ganda.