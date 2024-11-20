Adu Harga Pasaran Marselino Ferdinan dengan Calon Striker Timnas Indonesia Ole Romeny, Bak Bumi dan Langit

ADU harga pasaran Marselino Ferdinan dengan calon striker Timnas Indonesia Ole Romeny menarik untuk diulas. Sebab, nominalnya bak bumi dan langit.

Marselino merupakan seorang pesepakbola yang lahir di Jakarta, 9 September 2004. Saat ini ia tercatat sebagai pemain Oxford United di kasta kedua Liga Inggris. Harga pasarannya saat ini berada 300 ribu Euro atau sekira Rp5,04 miliar.

Sebelum merumput di Inggris, Marselino sempat bergabung dengan klub Belgia, KMSK Deinze. Ia juga jebolan Persebaya Surabaya dan berhasil masuk skuad senior pada Liga 1 2020 ketika masih berusia 15 tahun.

Debut Marselino di Liga 1 terjadi saat musim 2021-2022. Kala itu, ia dipercaya menjadi pemain pengganti dalam kemenangan 3-1 atas Persikabo 1973. Selain tampil impresif, lelaki berdarah Nusa Tenggara Timur itu memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang pernah diturunkan Persebaya di Liga 1, yakni 17 tahun dua hari.

Sementara, Ole Ter Haar Romeny merupakan pesepakbola yang lahir di Nijmegen, Belanda, pada 20 Juni 2000. Ia berposisi sebagai penyerang untuk klub Eredivisie, FC Utrecht.

Romeny memulai karier sepak bolanya di akademi DVOL Youth pada usia 8 tahun. Ia kemudian bergabung dengan akademi NEC Nijmegen pada 2011.