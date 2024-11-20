5 Pemain Timnas Indonesia yang Tampil Gacor saat Lawan Arab Saudi, Nomor 1 Man of The Match!

5 pemain Timnas Indonesia yang tampil gacor saat lawan Arab Saudi akan diulas Okezone. Salah satunya adalah pahlawan kemenangan skuad Garuda.

Ya, Timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi kala berhadapan di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB itu, pasukan Shin Tae-yong menang dengan skor 2-0.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Timnas Indonesia karena langsung mendongkrak posisi di klasemen Grup C dari jadi juru kunci kini naik ke urutan ketiga. Alhasil, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 pun masih terus terjaga.

Kesuksesan tersebut pun bisa diraih berkat penampilan apik sederet pemain Timnas Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang tampil gacor saat lawan Arab Saudi:

5. Calvin Verdonk





Salah satu pemain Timnas Indonesia yang tampil gacor saat lawan Arab Saudi adalah Calvin Verdonk. Dia tampil luar biasa saat menghadapi Arab Saudi.

Verdonk terus membantu pertahanan sekaligus serangan Timnas Indonesia. Dia bahkan nyaris mencetak gol lewat tendangan volinya usai mendapat assist ciamik dari Sandy Walsh. Sayang, tendangannya kala itu melebar tipis dari gawang Arab Saudi.

Verdonk pun turut andil dalam terciptanya gol kedua Timnas Indonesia. Kala itu, Marselino melancarkan serangan balik cepat. Verdonk kemudian bergerak dari sisi kanan guna memberi umpan kepada Marselino. Meski tendangan pertama Marselino kala itu gagal karena mengenai bek Arab Saudi, sang wonderkid bisa menyambar bola rebound dan langsung memasukkannya ke gawang.

4. Rizky Ridho





Kemudian, ada nama Rizky Ridho. Dia tampil tangguh dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia. Aksi ciamik bek Persija Jakarta itu membuat para pemain Arab Saudi frustrasi karena kesulitan menjebol gawang Timnas Indonesia.

Secara statistik, Rizky Ridho mencatat 100 persen tekel sukses. Tak hanya itu, dia juga melakukan tujuh kali pemulihan penguasaan, dua blok, dan tiga sapuan.