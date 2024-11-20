Media Vietnam Heboh Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi: Ciptakan Gempa, Piala Dunia 2026 Semakin Dekat!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, heboh Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024. Soha menyebut Timnas Indonesia baru saja menciptakan gempa karena mendekatkan diri ke pintu masuk Piala Dunia 2026.

“Ciptakan gempa. Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi, impian tampil di Piala Dunia tidak pernah sedekat ini,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

(Media Vietnam heboh Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. (Foto: Soha.vn)

Sebelum laga digelar, Timnas Indonesia dalam tekanan untuk memenangkan pertandingan. Sebab, hanya kemenangan yang akan menghidupkan kembali jalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

Di saat bersamaan skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- berada dalam kepercayaan diri tinggi di bawah sang pelatih anyar, Herve Renard. Hal itu karena di matchday kelima, Arab Saudi barui saja menahan tim kuat Australia 0-0 di kandang lawan.

Kondisi harus menang ini membuat Timnas Indonesia ini langsung menekan Arab Saudi sejak awal laga. Sejumlah peluang emas didapatkan Marselino Ferdinan, Rafael Struick dan Ragnar Oratmangoen di 10- menit pertandingan.

Namun, karena kurang tenang, sejumlah peluang emas di atas terbuang percuma. Sampai akhirnya Timnas Indonesia baru membuka keunggulan di menit 32 lewat sepakan kaki kanan Marselino Ferdinan.