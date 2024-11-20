Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Beberkan Kunci Sukses Timnas Indonesia saat Kalahkan Arab Saudi 2-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |07:15 WIB
Shin Tae-yong Beberkan Kunci Sukses Timnas Indonesia saat Kalahkan Arab Saudi 2-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan kunci sukses yang membuat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pemaparan STY, semua itu berkat perubahan formasi di tengah laga serta adanya instruki khusu kepada Marselino Ferdinan yang menjadi pahlawan kemenangan Garuda.

Ya, Timnas Indonesia baru saja menang dua gol tanpa balas atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam WIB. Adapun dua gol kemenangan Skuad Garuda itu dicetak lewat brace Marselino Ferdinan (32’ dan 57’).

Shin Tae-yong benar-benar telah menganalisa permainan dari Arab Saudi. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sempat mengganti formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2. Perubahan formasi itu dilakukan olehnya setelah melihat Green Falcons bermain high pressing.

“Karena lawan Saudi Arabia high pressingnya bagus, jadi kita ubah formasi jadi 3-5-2 dari 3-4-3. Ketiga pemain gelandang berperan sangat baik, bisa dibilang sempurna,” kata Shin Tae-yong usai laga kontra Arab Saudi, Selasa (19/11/2024).

Timnas Indonesia (Isra Triansyah/MPI)

“Bukan hanya karena Marselino cetak 2 gol jadi bagus, tetapi (semua gelandang bagus) karena instruksi yang saya kasih diikuti dengan baik di lapangan,” sambungnya.

Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui kalau anak asuhnya benar-benar menerapkan strategi yang diberikannya dengan sangat baik. Dalam laga kontra Arab Saudi, Shin Tae-yong membiarkan musuh melancarkan serangannya dengan catatan lini pertahanan wajib bermain solid.

Ketika bola berhasil direbut, disitulah Timnas Indonesia melancarkan strateginya. Di mana, Skuad Garuda memainkan serangan balik cepat secara sempurna dan memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan skuad Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648289/hasil-lengkap-liga-champions-chelsea-libas-barcelona-man-city-tersungkur-qil.webp
Hasil Lengkap Liga Champions: Chelsea Libas Barcelona, Man City Tersungkur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/eric_djemba_djemba.jpg
Deretan Blunder Transfer Terbesar Sir Alex Ferguson! Fans Man United Tak Akan Lupa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement