Shin Tae-yong Beberkan Kunci Sukses Timnas Indonesia saat Kalahkan Arab Saudi 2-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan kunci sukses yang membuat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pemaparan STY, semua itu berkat perubahan formasi di tengah laga serta adanya instruki khusu kepada Marselino Ferdinan yang menjadi pahlawan kemenangan Garuda.

Ya, Timnas Indonesia baru saja menang dua gol tanpa balas atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam WIB. Adapun dua gol kemenangan Skuad Garuda itu dicetak lewat brace Marselino Ferdinan (32’ dan 57’).

Shin Tae-yong benar-benar telah menganalisa permainan dari Arab Saudi. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku sempat mengganti formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2. Perubahan formasi itu dilakukan olehnya setelah melihat Green Falcons bermain high pressing.

“Karena lawan Saudi Arabia high pressingnya bagus, jadi kita ubah formasi jadi 3-5-2 dari 3-4-3. Ketiga pemain gelandang berperan sangat baik, bisa dibilang sempurna,” kata Shin Tae-yong usai laga kontra Arab Saudi, Selasa (19/11/2024).

“Bukan hanya karena Marselino cetak 2 gol jadi bagus, tetapi (semua gelandang bagus) karena instruksi yang saya kasih diikuti dengan baik di lapangan,” sambungnya.

Pelatih berusia 54 tahun itu mengakui kalau anak asuhnya benar-benar menerapkan strategi yang diberikannya dengan sangat baik. Dalam laga kontra Arab Saudi, Shin Tae-yong membiarkan musuh melancarkan serangannya dengan catatan lini pertahanan wajib bermain solid.

Ketika bola berhasil direbut, disitulah Timnas Indonesia melancarkan strateginya. Di mana, Skuad Garuda memainkan serangan balik cepat secara sempurna dan memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan skuad Arab Saudi.