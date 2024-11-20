Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Timnas Indonesia Tempati Posisi 3 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia meski Miliki Poin sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan China

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |07:02 WIB
Penyebab Timnas Indonesia Tempati Posisi 3 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia meski Miliki Poin sama dengan Arab Saudi, Bahrain dan China
Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Indonesia menempati posisi ketiga di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia meski memiliki poin yang sama denga Arab Saudi, Bahrain, dan China dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, persaingan di Grup C sangatlah ketat karena peringkat ketiga hingga keenam memiliki jumlah poin yang sama, yakni 6 angka.

Kendati demikian, Timnas Indonesia justru bertengger paling atas di antara tim-tim pemilik 6 poin lainnya. Lantas apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi.

Perlu diketahui, Timnas Indonesia sukses naik ke peringkat ketiga dari dasar klasemen Grup C berkat kemenangan perdananya di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tepatnya Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi pada matchday kelima Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024.

Kemenangan itu jelas sangat berarti, sebab selain itu menjadi kemenangan pertama Timnas Indonesia atas Arab Saudi serta di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tiga poin itu membuka lagi peluang Garuda ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia vs Arab Saudi (Aldhi Chandra/MPI)

Bahkan kini Timnas Indonesia mampu berada di posisi ketiga, hanya berbeda satu poin dengan Australia di urutan kedua, dan berjarak 10 angka dengan Jepang di puncak klasemen. Menariknya, Timnas Indonesia berada di urutan ketiga meski sama-sama memiliki 6 poin atas Arab Saudi, Bahrain, dan China.

Hal tersebut dapat terjadi karena pasukan Shin Tae-yong tersebut unggul dalam hal selisih gol. Selisih gol Timnas Indonesia saat ini adalah -3, hasil dari enam gol dan sembilan kebobolan.

Kekalahan 0-4 dari Jepang pada 15 November 2024 lalu jelas membuat selisih gol Timnas Indonesia saat ini terlihat kurang baik. Namun, hasil itu ternyata tetap lebih baik ketimbang China, Arab Saudi, dan Bahrain.

Halaman:
1 2
      
