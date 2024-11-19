Timnas Indonesia Tumpas Arab Saudi 2-0, Shin Tae-yong Nilai Skor Akhir Bisa Lebih Besar

Shin Tae-yong merasa hasil akhir laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi bisa lebih besar (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin anak asuhnya bisa menang dengan skor lebih besar atas Timnas Arab Saudi. Ia menilai ini jadi penampilan terbaik Skuad Garuda sejauh ini.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Usai laga, Shin memberikan apresiasi setinggi langit kepada anak asuhnya yang telah bekerja keras selama pertandingan. Tak lupa juga, ia berterima kasih kepada suporter yang memadati SUGBK karena dukungan penuh tersebut membuat para pemain semakin percaya diri.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemain. Hari ini para pemain bisa jadi satu tim dan melakukan permainan yang baik,” kata Shin dalam konferensi pers usai laga kontra Arab Saudi, Selasa (19/11/2024).

“Apalagi fans sepakbola Indonesia menjadi satu dan memberi dukungan luar biasa, itu yang jadi kekuatan besar buat para pemain. Memang apa yang kami persiapkan sudah dilakukan oleh pemain dengan baik,” sambung pria asal Korea Selatan itu.