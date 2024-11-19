Vietnam dan Thailand Lewat, Timnas Indonesia Jadi Tim ASEAN Tersukses di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia

Timnas Indonesia resmi jadi tim ASEAN tersukses di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Timnas Indonesia kini resmi menjadi tim ASEAN (Asia Tenggara) tersukses di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia. Hal itu terjadi usai mengalahkan Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hasil ini menjaga asa Tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, Skuad Garuda kini berada di peringkat ketiga dengan koleksi enam poin usai sekali menang, tiga imbang, dan dua kali kalah.

Hasil ini bertambah manis karena Timnas Indonesia menjadi tim Asia Tenggara pertama yang meraup enam poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sejak edisi 2014. Menurut riset MNC Portal Indonesia (MPI), tiga tim Asia Tenggara lainnya belum pernah mencapai enam poin.

Pada edisi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014, ada dua tim Asia Tenggara yang berlaga yakni Timnas Thailand dan Timnas Singapura. The Elephant War hanya mampu mengumpulkan empat poin setelah meraih satu kemenangan, satu kali imbang, dan empat kekalahan.