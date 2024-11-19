Arab Saudi Ditekuk Timnas Indonesia 0-2, Herve Renard: Mereka Layak Menang

JAKARTA – Pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard, dengan jangan mengakui kekalahan dari Timnas Indonesia. Menurutnya, Skuad Garuda memang layak untuk menang.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Usai laga, Renard memberikan selamat atas kemenangan perdana yang berhasil diraih Timnas Indonesia di Grup C. Ia mengakui tuan rumah bermain lebih baik ketimbang skuadnya.

“Selamat atas kemenangannya Indonesia, mereka pantas menang, mereka memulai laga dengan intensitas yang bagus,” kata Renard dalam konferensi pers usai laga kontra Timnas Indonesia, Selasa (19/11/2024).

Bahkan, pria asal Prancis itu sampai memberikan komentar yang cukup menohok atas performa anak asuhnya. Ia menilai Arab Saudi memulai pertandingan layaknya laga persahabatan.